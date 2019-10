New York gaat de berucht gevangenis Rikers Island tegen 2026 sluiten. Het complex had een bijzonder slechte reputatie.

De gemeenteraad van New York laat vier gevangenissen sluiten, waaronder het gevangeniscomplex op Rikers Island. Ze worden vervangen door nieuwe, meer humane gevangenissen op vier plaatsen in de stad. Daarvoor is bijna 9 miljard dollar uitgetrokken.

‘Rikers Island is een symbool van brutaliteit en onmenselijkheid’, zei gemeenteraadsvoorzitter Corey Johnson voor de stemming. ‘Het is tijd om Rikers Island voor eens en altijd te sluiten.’

Geweld

De gevangenis staat bekend om haar geweld en slechte leefomstandigheden. Gladiator School en Torture Island zijn maar enkele van de bijnamen. In de jaren tachtig raakte de gevangenis overbevolkt door de hoge criminaliteitscijfers. Er verbleven toen meer dan 20.000 gevangenen. Momenteel telt het complex nog zo’n 7.000 gedetineerden. De meesten wachten op hun proces of zitten een straf uit van minder dan een jaar.

De meest beruchte zaak uit het recente verleden van de gevangenis is de dood van Kalief Browder. Hij werd verdacht van het stelen van een kleine rugzak en verbleef drie jaar op Rikers Island. Hij werd geslagen door cipiers en andere gevangenen. De aanklacht werd verworpen. Uiteindelijk pleegde hij na zijn vrijlating op 22-jarige leeftijd zelfmoord.

Kolonist

Het eiland van 160 hectare en de gevangenis zijn genoemd naar de Nederlandse kolonist Abraham Rycken, die in de 17de eeuw naar Long Island trok. Al meer dan honderd jaar wordt het eiland gebruikt als gevangenis. Sinds 1966 is er een brug die het eiland met het vasteland verbindt, voordien was een veerboot de enige verbinding. Na de sluiting moet het publiek domein worden

Ook in Brooklyn, Manhattan en The Bronx worden gevangenissen gesloten. ‘Ze zijn misschien niet zo bekend als Rikers Island, maar ze zijn minstens even verschrikkelijk en inhumaan’, zegt Johnson.