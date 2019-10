Het Franse modehuis Louis Vuitton heeft een nieuwe fabriek geopend in Texas, hun eerste op Amerikaanse bodem. President Donald Trump en dochter Ivanka waren aanwezig op de officiële opening.

Bernard Arnault, topman van luxeconcern LVMH en de rijkste Europeaan, was na de verkiezing van Trump een van de eerste bedrijfsleiders die zijn steun voor hem uitsprak. Hij was ook te gast op Trumps eerste staatsdiner, en first lady Melania draagt wel vaker kleding van Dior, Givenchy en Celine, allemaal merken uit de LVMH-stal.

Mogelijk zien we haar binnenkort ook met een nieuwe handtas van Louis Vuitton, want de officiële opening van een eigen fabriek op Amerikaanse bodem, was reden genoeg voor president Trump en zijn dochter Ivanka om donderdag naar Texas af te zakken (al stond er die avond ook een campagnerally gepland in Dallas).

Bij het doorknippen van het lintje grapte de president dat het modehuis hem de voorbije jaren al heel wat geld heeft gekost.

De leerlooierij in Keene, ongeveer zeventig kilometer ten zuidwesten van Dallas, stelt vandaag 150 arbeiders te werk. Plan is om dat cijfer de komende vijf jaar op te trekken naar ongeveer duizend jobs, klonk het ambitieus bij Arnault, al blijft dat weliswaar erg bescheiden naar Amerikaanse standaarden. Het is wel een interessante evolutie, aangezien de productie van Amerikaanse modelabels de voorbije decennia bijna integraal is verhuisd naar lageloonlanden als China, Vietnam en India.

Op het label van de handtassen en accessoires die worden geproduceerd op de Rochambeau Ranch (genoemd naar de Franse generaal die George Washington bijstond tijdens de Amerikaanse revolutie) zal ‘Made in the USA’ staan, maar er wordt geen leder gebruikt van Texaans vee. Alle materialen worden ingevoerd uit Europa.

Vraag blijft waarom Louis Vuitton voor zijn productie uitwijkt naar de Verenigde Staten? Volgens het modehuis zelf om de groeiende vraag naar hun producten op de Amerikaanse markt te kunnen volgen. Louis Vuitton heeft overigens eerder al een klein aantal handtassen en accessoires laten produceren bij enkele fabrieken in het Californische San Dimas.