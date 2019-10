‘Belgische groei zakt naar 0,7 procent‘

BNP Paribas Fortis toont zich somber over de conjunctuur en verlaagt de groeiverwachtingen voor de Belgische economie.

De groei van het Belgische bruto binnenlands product zal wellicht terugvallen van 1,4 procent, vorig jaar, naar 1 procent dit jaar en amper 0,7 procent in 2020. Die sombere conjunctuurvoorspelling is vanmorgen door de economen van grootbank BNP Paribas Fortis gelanceerd in hun nieuwsbrief Economic Express.

De verzwakking van de Belgische groei is in de eerste plaats het gevolg van de wankele internationale economie, zegt chief economist Koen De Leus. ‘De prognoses voor de eurozone zijn erg matig en die voor Duitsland, de belangrijkste afzetmarkt voor onze industriebedrijven, zijn zelfs negatief. Wij verwachten dat de Duitse economie licht negatief zal scoren van het tweede tot en met het vierde kwartaal van dit jaar. Die mini-recessie raakt de Belgische economie fel.’

Ook het aanhoudende handelsconflict tussen de VS en China weegt op het sentiment.

Herstel van koopkracht

Gelukkig blijft, voorlopig, de binnenlandse consumptie in België op peil, zegt De Leus. ‘De werkgelegenheidsvooruitzichten blijven behoorlijk en het herstel van de koopkracht zal de particuliere consumptie stimuleren.’

De overheidsfinanciën - met een staatsschuld boven 100 procent van het bbp - blijven wel een belangrijke risicofactor, besluit De Leus. ‘Het ziet er niet naar uit dat de onderhandelingen voor de vorming van een federale regering snel zullen slagen en een nieuwe ontsporing van de begroting lijkt dan ook onvermijdelijk.’