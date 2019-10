In België is het gewoon het goedkope huismerkbier van Colruyt, maar in Costa Rica is Cara Pils aan een veroveringstocht bezig als ‘Premium Belgian Pils’. 'Hier wordt het niet als marginaal flutbier gezien, maar als de drank die het echt is: een kwaliteitsvol Belgisch pintje', zegt de Belg Nico Mortier (45), die het bier er verdeelt.

'Zwerversbier', het bier van stakers, de pintjes die studenten inslaan om zo goedkoop mogelijk zat te worden. Cara Pils heeft veel bijnamen en connotaties, maar kwaliteitsbier is daar niet bij ...