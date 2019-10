‘Wat als?’ keert terug als kerstspecial

We hebben het laatste van het populaire Wat als? nog niet gezien. VTM bevestigt dat er momenteel nieuwe op­names van het sketchprogramma worden ingeblikt.

Geen hele reeks, wel een dubbelaflevering die in de eindejaarsperiode als kerstspecial wordt uitgezonden.

Welke acteurs meewerken, is nog geheim. Toen VTM in 2016 de derde jaargang van het komische programma draaide, deden onder meer Charlotte Timmers en Matteo Simoni hun intrede.

Wat als? won in 2013 een Gouden Roos en in 2014 een Emmy Award in de categorie comedy.