Crime has no gender. Met die boodschap heeft Europol een nieuwe ‘Most Wanted’-lijst opgesteld met vrouwelijke voortvluchtige criminelen. Daar staat één Belgische op: Hilde Van Acker, een 56-jarige Oost-Vlaamse die tot een levenslange celstraf veroordeeld werd voor de moord op een Britse zakenman in 1996.

De 18 vrouwen op de nieuwe lijst worden gezocht voor onder andere moord, mensenhandel of drugstrafiek, stelt Europol.

‘Mensen denken gewoonlijk dat zulke misdaden niet door vrouwen gepleegd worden, maar het gebeurt wel en ze zijn even ernstig als misdaden die door mannen gepleegd worden’, zegt Europol-woordvoerster Tine Hollevoet. De voorbije decennia zou het aantal criminele vrouwen zijn toegenomen. ‘Uit onderzoeken komen de technologische vooruitgang en veranderde sociale normen die de vrouw bevrijd hebben van een leven binnenshuis als mogelijke verklaringen naar voren.’

Maskers vallen af

21 lidstaten van de Europese Unie hebben voortvluchtige misdadigers geselecteerd om voor te komen in de campagne Crime has no gender van Europol. Op een website geven de voortvluchtigen tijdens het scrollen hun geheimen prijs: aanvankelijk hebben ze een masker aan, maar dat valt steeds meer af. De focus ligt op het verhaal van de misdaad, de kijker kan aanvankelijk enkel maar gissen naar het geslacht van de persoon. Er staan ook drie mannen tussen.

‘Het doel van de website is zo veel mogelijk bezoekers te lokken’, aldus Europol. De ervaring heeft geleerd dat de kans groter is dat het laatste puzzelstukje alsnog gevonden wordt als meer mensen de foto van de voortvluchtige zien. ‘Informatie kan anoniem naar onze website gestuurd worden, en komt dan rechtstreeks terecht bij de politiediensten van het land in kwestie.’

De voorbije drie jaar zijn 69 criminelen die op de ‘Most Wanted’-website stonden, opgepakt. In zeker 21 van die gevallen was dat met behulp van verkregen informatie via de website.

Belgische

Op de website prijkt ook een Belgische voortvluchtige crimineel. Het gaat om Hilde Van Acker, die op dit moment 56 jaar is. De boekhoudster uit Sint-Niklaas werd samen met haar partner Jean-Claude Lacote (53) bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de Britse zakenman Marcus John Mitchell op 23 mei 1996 in De Haan. Sinds 1996 is Van Acker al spoorloos.