Opnieuw onrustige nacht in Barcelona

In de nacht van donderdag op vrijdag was het voor de vierde keer onrustig in Barcelona, waar Catalanen protesteren tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten.

Er waren opnieuw botsingen tussen politie en groepen betogers. Volgens lokale media gooiden de manifestanten met voetzoekers en stenen naar de agenten. Ze staken ook afvalcontainers en tafels en stoelen van cafés in brand. Ook in de andere Catalaanse steden Girona en Lleida vonden demonstraties plaats.

De Catalaanse minister-president Quim Torra dreigde donderdag met een nieuw onafhankelijkheidsreferendum in de regio.

‘Als we voor het opstellen van verkiezingsurnes tot 100 jaar gevangenis veroordeeld worden, dan is het antwoord duidelijk: we moeten opnieuw de urnes plaatsen voor onze zelfbeschikking’, stelde Torra in het Catalaanse parlement.

Rust is er voorlopig niet in zicht. In verschillende Catalaanse steden zijn marsen vertrokken, die vrijdag in Barcelona zullen arriveren. Dan wordt een enorm protest verwacht.