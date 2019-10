Kroonprinses Elisabeth zal haar achttiende verjaardag volgende week vrijdag vieren met tachtig leeftijdgenoten. Op het koninklijk paleis wordt een feestje georganiseerd, waarbij ze 'haar generatie een stem wil geven'.

Prinses Elisabeth wordt volgende week, 25 oktober, dus 18. Een mijlpaal in het leven van elke jongere. Maar in haar geval is er een bijkomende dimensie, omdat ze – eens meerderjarig – de troon ...