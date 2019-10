Regenachtig weekend op komst

Aan de kust zijn vrijdagochtend al buien mogelijk, die zich nadien verder landinwaarts begeven. Lokaal kunnen de buien intens zijn en vergezeld van een onweer, vooral dan aan zee.

In de namiddag blijft het vooral aan de kust en het noordwesten van het land buiig. Elders worden de opklaringen breder en wordt het droger. De maxima liggen rond 11 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden in Laag- en Midden- België.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het eerst overwegend droog met opklaringen, gevolgd door meer wolkenvelden vanaf het zuiden. Mogelijk valt er op het eind van de nacht al wat regen langs de Franse grens. De minima liggen tussen 7 graden in de Ardennen en 11 graden in Laag- en Midden-België.

Het is zaterdag vaak bewolkt met regen en buien. Mogelijk wordt het later op de dag droger in het westen. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden. Zondag trekt een golvende storing van Frankrijk noordwaarts, mogelijk raakt deze storing het zuidoosten van ons land. Het zou dan regenachtig weer worden in het zuidoosten, bewolkt met soms wat regen in het centrum en bewolkt maar overwegend droog in het noorden. Kleine verschuivingen kunnen echter een grote invloed hebben op het uiteindelijke weerbeeld. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden.

Maandag lijkt het rustig en wisselend tot zwaarbewolkt te zullen worden, met nog een kans op enkele lokale buien. Maxima tussen 9 en 14 graden.