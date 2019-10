Na de arrestatie van de zoon van drugsbaas Joaquin ‘El Chapo’ Guzman braken hevige gevechten uit met leden van zijn drugskartel. De politie moest hem weer vrijlaten.

De minister van Veiligheid Alfonso Durazo zegt dat een patrouille van de gemilitariseerde politie vanuit een huis in de stad Culiacán onder vuur werd genomen.

In het huis trof de politie vier mannen aan, onder wie Ovidio Guzman. De zoon van drugsbaas Joaquin ‘El Chapo’ Guzman wordt beschuldigd van drugstrafiek naar de VS.

#ULTIMAHORA

Detienen al hijo de El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán, lo que está ocasionando una fuerte balacera en #Culiacán #Sinaloa en esta ciudad pic.twitter.com/MjqqLsu3sx — LaGaceta.me (@LaGaceta_me) October 17, 2019

Na de arrestatie braken in Culiacán zware vuurgevechten uit. Zwaarbewapende leden van het drugskartel omsingelden de Mexicaanse veiligheidsdiensten en dwongen hen om Ovidio Guzman vrij te laten. Op sociale media circuleren beelden van trucks met zware machinegeweren die in de straten rondrijden. Verschillende straten werden afgesloten. Het dodental is onduidelijk, maar op foto’s liggen meerdere lichamen op de straat.

‘Er werd besloten om zich terug te trekken uit het huis, zonder Guzman, om meer geweld te vermijden, ons personeel te beschermen en de kalmte te laten terugkeren in de stad’, zegt Durazo.

Así las cosas al norte de #Culiacán. Momentos exactos de la balacera captados por el compañero reportero Policiaco, Ernesto Martínez. pic.twitter.com/o53uBLqCWr — Juan Pablo Pérez Díaz (@PerezDiazMX) October 17, 2019

‘El Chapo’ Guzman leidde het Sinaloa-drugskartel decennialang. Twee keer kon hij uit de gevangenis ontsnappen, tot hij aan de VS werd overgeleverd. Daar is hij veroordeeld tot levenslang. Hij zou zo’n twaalf kinderen hebben, onder wie Ovidio. Zijn zonen zijn nog steeds spilfiguren in het kartel.