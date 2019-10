Amerikaans Energieminister Rick Perry stapt op

President Donald Trump maakte het ontslag van zijn minister van Energie donderdag bekend. Trump stelde simpelweg dat 'het tijd was'.

'Rick heeft fantastisch werk geleverd op Energie, maar het was tijd. Drie jaar is lang', verklaarde Trump bij een bezoek aan Texas. 'We hebben zijn opvolger al gevonden. Wie dat is, maak ik zeer binnenkort bekend.'

Er deden al langer geruchten de ronde over het mogelijke vertrek van de minister.

Rol in impeachment-verhaal

Democratische parlementsleden hadden op 10 oktober nog documenten geëist van Perry in het kader van het impeachment-onderzoek tegen de president Trump. Kern van dat onderzoek is een controversieel telefoontje tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodomir Zelenski.

Tijdens dat gesprek vroeg de Amerikaanse president aan Zelenski om een onderzoek te voeren naar Joe Biden en naar de zakelijke activiteiten van diens zoon Hunter in Oekraïne. Biden wordt mogelijk Trumps Democratische tegenstander bij de presidentsverkiezingen in 2020. De president raadde zijn Oekraïense collega aan om hierover contact op te nemen met zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani.

Bepaalde documenten deden vragen rijzen over de rol van Perry in het overbrengen van de boodschap. Verder wordt Perry ervan verdacht druk te hebben uitgeoefend om bepaalde personen in de directiestructuur van een Oekraïens energiebedrijf op te nemen.

De voorzitters van de drie commissies van het Huis van Afgevaardigden hebben Perry gedagvaard en wilden dat hij hen de documenten – voornamelijk met informatie over ontmoetingen met Oekraïense vertegenwoordigers en beslissingen over Oekraïne – uiterlijk tegen 18 oktober bezorgde.