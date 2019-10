CurieuzeNeuzen, één jaar later. Nieuwe studie, nieuwe inzichten

De resultaten van het CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootste burgeronderzoek ooit naar luchtkwaliteit, zorgden voor gemengde gevoelens. Opluchting bij groene bollen op de stippenkaart, tandengeknars bij rode. Maar dat was maar een deel van het verhaal.

Even belangrijk voor onze blootstelling aan stikstofdioxide, is waar we onze dag doorbrengen en hoe we ons verplaatsen. Dat blijkt uit een grootschalig vervolgonderzoek. Uit de resultaten daarvan blijkt dat onze blootstelling doorheen de dag gemiddeld gezien hoger ligt dan die aan onze woning op de stippenkaart. Wie dus overwoog te verhuizen, denkt met andere woorden beter twee keer na. Journalist Ine Renson, de motor achter CurieuzeNeuzen Vlaanderen, legt uit.

Credits

Journalist Ine Renson | Gast Evi Dons | Host Alexander Lippeveld | Redactie Fien Dillen, Anna Korterink, Wouter Van Driessche | Audioproductie Brecht Plasschaert, Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink, Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra audiofragmenten VRT NWS

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.