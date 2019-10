De burgemeester van Maasmechelen, Raf Terwingen, stelt zich kandidaat voor het CD&V-voorzitterschap. Hij trekt de kaart van een grondige ‘verandering’ binnen de partijwerking en wil geen one-issuepartij worden.

Terwingen, voormalig fractieleider in de Kamer (in 2012 en 2013) en burgemeester van de gemeente Maasmechelen, is de derde kandidaat-voorzitter voor de christendemocraten. ‘Wat op 26 mei (verkiezingsdag, red.) een historisch dieptepunt was, moet de grootste opportuniteit worden’, zegt de 47-jarige CD&V’er in een filmpje.

Bij de verkiezingen van 2019 werd hij -ondanks zijn hoge persoonlijke score van 19.814 stemmen- niet herverkozen in de Kamer door het verlies van de derde CD&V zetel in Limburg.

Geen centrumpartij, C in CD&V

Terwingen deelt onmiddellijk zijn visie op de toekomst van de CD&V. ‘We moeten onze partij-piramide letterlijk op zijn kop durven zetten’, aldus de burgemeester in een persbericht. ‘De kracht én macht moet teruggegeven worden aan de leden. Leden vormen niet langer de basis, maar worden de tóp van onze partij. Ze moeten actiever en directer de koers van de partij kunnen bepalen, die vervolgens door onze mandatarissen wordt uitgedragen.’

Volgens Terwingen is het etiket van ‘centrumpartij’ achterhaald. ‘Het zorgt ervoor dat we in een permanente spreidstand zitten tussen links en rechts terwijl de laatste verkiezingen aantonen dat dergelijk spectrum niet meer bestaat. De vraag is dus niet of CD&V meer naar links of rechts, maar wel hoe CD&V voor evenwicht kan zorgen in een snel veranderde wereld waar iedereen rechten en plichten heeft.’

Tot slot mag de C voor kandidaat-voorzitter niet verstoten worden, wel integendeel hij mag geaccentueerd worden. ‘Wij zijn de enigen die het levensbeschouwelijke in de kern van haar gedachtegoed draagt. En dat is een opportuniteit want in onzekere tijden zoeken mensen naar zingeving in hun bestaan’, aldus Terwingen.

Partyka en Van Peteghem

Vandaag stelden twee andere CD&V-burgemeesters, Vincent Van Peteghem en Katrien Partyka, zich al kandidaat om Wouter Beke op te volgen. Het grote verschil tussen die twee kandidaten: terwijl Van Peteghem al brede steun claimt binnen de partij(top), werpt Partyka zich op als anti-establishment.

Voor het eerst in vijftien jaar hebben de CD&V-leden dus een keuze bij de voorzittersverkiezingen. Die belooft hels te worden, al leken de voorzittersverkiezingen lang op een wielerwedstrijd waarvan de finale maar niet wou losbarsten.

Vier dagen voor de deadline zijn er nu al drie kandidaten. Wellicht blijft het daar niet bij.