Ook vader Nederlands kluizenaarsgezin opgepakt

De 67-jarige vader van de kinderen die dinsdag werden gevonden in een huis in het Nederlandse Ruinerwold, is donderdagavond aangehouden.

Volgens de politie wordt hij verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen, en van witwassen.

Eerder werd de 58-jarige Oostenrijker Josef B., die het pand huurde, al opgepakt. De huurder van de boerderij blijft al zeker aangehouden. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving van het gezin. Dat betekent dus dat de politie denkt dat het gezin onvrijwillig een kluizenaarsbestaan leefde.

Drie andere kinderen van de man zouden acht jaar geleden al het gezin ontvlucht zijn. Dat stelt de familie van het ontdekte gezin in een verklaring die donderdag door het Nederlandse nieuwsprogramma ‘Hart van Nederland’ op de website is geplaatst.

‘Zij hebben contact opgenomen met hun broer uit een eerder huwelijk, grootouders, ooms, tantes, neven en nichten’, luidt de verklaring. ‘De familie wist niet van het bestaan van de overige kinderen.’

Waarom het drietal niets meer met het gezin te maken wilde hebben, is niet bekendgemaakt. Onduidelijk is waar deze kinderen nu zijn.

Moon-sekte

Het gezin, een vader met zes meerderjarige kinderen, werd ontdekt na een melding over een van de kinderen, een 25-jarige man. Die was naar het dorp gelopen en vertelde in een café over de leefomstandigheden.

Het gezin zou ook banden met de Moon-sekte hebben gehad. Dat zegt een neef van de bevrijde vader aan de krant De Telegraaf.

De 32-jarige neef spreekt over ‘een gebroken relatie’ met de familie uit Ruinerwold. ‘Hij had al lang geleden gebroken met de rest van de familie, ruim dertig jaar geleden. Er was veel onenigheid tussen mijn ouders en mijn oom, en tussen mijn oom en de kerkvereniging. Op een gegeven moment is hij kwaad weggelopen. Dat was voor ik geboren was.’

De neef zegt aan De Telegraaf ook dat hij zelf bij de Moon-sekte behoort. Zijn moeder en zus zouden er niet meer deel van uitmaken. Of de vader van het gezin uit Ruinerwold wél nog in de sekte zit, kan de neef onmogelijk weten.

De Moon-sekte staat in Nederland bekend onder de naam Verenigingskerk, die zijn thuisbasis in Amsterdam en Bergen aan Zee heeft. Op beide locaties komen volgelingen uit verschillende delen van de wereld samen om ’de nieuwe Messias’ Sun Myung Moon te vereren.

De gemeenschap kent haar oorsprong in Korea, en is een religieuze beweging die Moon ziet als wedergeboorte van Christus. Volgelingen worden ook wel ’Moonies’ genoemd. De sekte heeft in Nederland weinig aanhangers.