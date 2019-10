FIFA-baas Gianni Infantino heeft donderdag op een persconferentie in de Bengalese hoofdstad Dhaka een pleidooi gehouden om voetbalsupporters die in eigen land veroordeeld worden tot een stadionverbod wegens racisme “uit alle stadions ter wereld te bannen”. Die reactie kwam er op vragen over racisme tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland in Sofia.

Een aantal Bulgaarse supporters sloeg de voetbalwereld maandag met verstomming. Het duel tussen Bulgarije en Engeland moest twee keer stilgelegd worden, omdat enkele Bulgaarse fans oerwoudgeluiden lieten horen en de nazigroet brachten. “Jammer genoeg bestaat racisme anno 2019 nog steeds”, opende Infantino met een boutade. “Als racistische handelingen de voetballers viseren, moeten we de match stilleggen en de daders straffen. Racisten mogen niet winnen. Met de camera’s in het stadion zijn ze makkelijk herkenbaar. Ze moeten voorgoed uit de stadions verbannen worden en er moeten juridische procedures tegen hen opgestart worden.”

Infantino liet nog optekenen dat een veroordeling tot een stadionverbod door een land weldra internationaal van kracht zal zijn. “Racisme lijkt een ziekte die zich in bepaalde regio’s snel verspreidt. We moeten onze jongeren en kinderen, maar ook onze ouderen beter opvoeden om de ziekte te bestrijden.”

In totaal zouden er een vijftiental personen betrokken zijn bij de ongeregeldheden in Sofia. Zes personen werden intussen opgepakt, waarvan een achttienjarige supporter vervolgd wordt en vijf jaar cel riskeert. Vier kregen een boete van 1.000 leva (511 euro) en twee jaar stadionverbod. De vijfde persoon is minderjarig en tegen hem loopt de procedure nog. Het onderzoek is nog aan de gang. Er worden nog meer arrestaties verwacht.

Bulgarije verschijnt op 28 oktober voor UEFA

De disciplinaire commissie van de UEFA zal zich op maandag 28 oktober alvast buigen over de racistische incidenten die maandag plaatsvonden tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Bulgarije en Engeland in Sofia. Dat bevestigde de Europese voetbalbond donderdag. De UEFA startte daags na de partij een tuchtonderzoek.

UEFA-baas Aleksander Ceferin benadrukte dat de minimumsanctie voor racistische incidenten een gedeeltelijke of volledige match zonder publiek is. Gezien recente uitspraken is een volledig duel achter gesloten deuren te verwachten. Die sanctie werd ook opgelegd aan Hongarije en Roemenië voor gelijkaardige incidenten. De disciplinaire commissie maakt zijn uitspraak over Hongarije uiterlijk op 29 oktober bekend.