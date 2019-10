Daniel Deriemacker veroordeeld tot 30 jaar cel voor moord op vrouw

Het hof van assisen heeft Daniel Deriemacker (38) veroordeeld tot 30 jaar opsluiting voor de moord op Carmen Garcia Ortega (35).

Het slachtoffer werd op 10 januari 2017 in Komen met messteken en schoppen om het leven gebracht, maar haar echtgenoot bleef altijd zijn betrokkenheid bij haar dood ontkennen. Het openbaar ministerie had 30 jaar en 10 jaar terbeschikkingstelling gevorderd.

Een volksjury besliste vandaag dat de bewijzen tegen Deriemacker duidelijk genoeg waren voor een veroordeling.

Na haar avondles Spaans, op 10 januari 2017, werd het levenloze lichaam van Carmen Garcia Ortega naast haar BMW aangetroffen in de Handelstraat in Komen. Uit de autopsie bleek dat het slachtoffer negen messteken in de hartstreek en vier oppervlakkige messteken in de hals te verwerken kreeg. Door meerdere schoppen tegen het hoofd liep ze onder andere ook schedelbreuken en een neusbreuk op. De speurders stelden ook vast dat de rechterachterband van haar voertuig lek was gestoken

Meteen nadat het lijk van de vrouw destijds was gevonden, was haar man al de hoofdverdachte. Hij had een minnares, zijn vrouw had eveneens een affaire gehad.

Vooral het alibi van de man riep vragen op. Het staat vast dat hij in de vooravond bij zijn minnares was geweest en dat ze samen naar de dierenarts waren geweest. Wat hij de uren nadien had gedaan, werd nooit duidelijk. ‘Met de honden gaan wandelen’, zei Deriemacker de ene keer. ‘Met een lijmpistool in onze woning bezig geweest’, klonk het de andere keer.

In zijn verhaal zaten trouwens nog meer ongerijmdheden.

De doorbraak in het onderzoek kwam er pas een kleine twee maanden later. Een getuige vertelde dat hij die bewuste avond aan het station van Komen een in het zwart geklede man snel had zien voorbijwandelen. Even later zou die verdachte in een oude Ford met een kapot achterlicht gestapt zijn. Daniel Deriemacker beschikte over een dergelijke Ford Fiesta en werd op 21 april 2017 aangehouden.

In het arrest werd gewezen op de ernst, de zwaarwichtigheid en de gruwelijkheid van de feiten. Uit de moord blijkt volgens het hof en de jury een totaal gebrek aan normbesef. Ook zijn persoonlijkheid werd hem aangerekend. ‘Tot het einde van het proces werd geen empathie getoond voor het slachtoffer en haar nabestaanden.’

Anderzijds werd als verzachtende omstandigheid wel rekening gehouden met het blanco strafblad van de beschuldigde.

Deriemacker werd overigens ook schuldig bevonden aan verboden wapenbezit. Het ging om elf peppersprays en drie stroomstootwapens die maanden na de feiten bij een huiszoeking werden aangetroffen.

Zoals gebruikelijk richtte de voorzitter zich na de voorlezing van het arrest nog tot de beschuldigde. ‘Ik kan u alleen aansporen om met moed en gelatenheid uw straf te ondergaan, u te bezinnen over de feiten waaraan u schuldig werd verklaard en uw gedrag te verbeteren.’