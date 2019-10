Vicepresident Pence kondigt staakt-het-vuren in Syrië aan

Turkije en de Verenigde Staten zijn een staakt-het-vuren in Syrië overeengekomen. ‘Erdogan is een taaie, maar hij heeft de juiste beslissing genomen’, aldus president Trump.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft op een persconferentie een tijdelijk staakt-het-vuren in het noorden van Syrië aangekondigd. De boodschap kwam er na een vier uur durend gesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in de Turkse hoofdstad Ankara. ‘Alle militaire operaties worden voorlopig stopgezet’, aldus Pence.

Turkije zal 120 uur of vijf dagen lang de lopende missies in het noorden van Syrië pauzeren om de Koerdische YPG-troepen de kans te geven zich terug te trekken. De deal heeft ook betrekking op de Syrische stad Kobani, een plek waarvan ‘de Turken weten dat er Amerikaanse troepen aanwezig zijn’. De Turkse troepen mogen er niet langer in actie komen.

Volgens Pence hebben de Verenigde Staten al het woord gekregen van de Syrische Koerden dat ze zich zonder verzet zullen terugtrekken. Pence benadrukt dat de VS altijd al fan waren van een ‘safe zone’ in het noorden van Syrië.

Goed nieuws

Volgens Pence is de deal ‘een goeie zet voor de relatie tussen de VS en Turkije’. De Verenigde Staten laten weten dat er voorlopig geen nieuwe economische sancties zullen komen en dat de vandaag geldende economische sancties tegen Turkije stopgezet zullen worden als het staakt-het-vuren succesvol wordt uitgevoerd.

Ook Donald Trump deelde onmiddellijk het nieuws. ‘Goed nieuws uit Turkije’, tweette de president. ‘Dankuwel Erdogan. Miljoenen levens zullen gered worden!’.

Niet veel later klonk het: ‘Dit is een geweldige dag voor onze beschaving. Ik ben trots op de Verenigde Staten omdat ze me gevolgd hebben op dit noodzakelijk, maar enigszins afwijkende pad. Mensen proberen al jaren deze “deal” te sluiten.’ In een persconferentie voegde Trump eraan toe dat Erdogan ‘een taaie man is’, maar ‘dat hij de correcte beslissing genomen heeft’.

Reactie Turkije

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het staakt-het-vuren vooral dient om de ‘terroristen de mogelijkheid te geven de regio te verlaten’. Turkije wil dat de toekomstige safe zone zo’n 32 kilometer diep is, van grens tot grens.

Turkije laat ook weten dat het nog geen garanties heeft gegeven over de stad Kobani.

Verrassing

Het staakt-het-vuren kan gerust een verrassing genoemd worden, want de relatie tussen de VS en Turkije kreeg het de voorbije dagen hard te verduren. Eerder had de Turkse president duidelijk laten weten niet met Mike Pence te willen praten. Daar kwam hij later op terug.

Vervolgens zei Erdogan ook dat de economische sancties tegen Turkije geen effect hadden. Hij was naar eigen zeggen niet onder de indruk en zette zijn offensieve plannen voort. Erdogan benadrukte toen ook expliciet dat er voor hem geen sprake kon zijn van een staakt-het-vuren.

Ook een weinig diplomatische brief van Trump aan Erdogan verwierp de Turkse president. Hij gooide die volgens de BBC ‘in de vuilnisbak’. In de brief vraagt Trump aan Erdogan om samen tot een ‘goed akkoord’ te komen en om de juiste kant van de geschiedenis te kiezen. Trump schreef onder meer: ‘Speel het spel niet hard! Gedraag je niet als een idioot’ Ik bel u later nog.’