Elise Mertens verliest in Luxemburg van Jelena Ostapenko

Eerste reekshoofd Elise Mertens (WTA 19) is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar). Belgiës nummer 1 verloor in drie sets van de Letse Jelena Ostapenko (WTA 63): 4-6, 6-2 en 6-2 na 1 uur en 58 minuten.