EK BAANWIELRENNEN. Nicky Degrendele uitgeschakeld in de sprint

Nicky Degrendele heeft donderdag de zestiende finales van het sprinttoernooi niet overleefd op het EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn.

Degrendele liet in de kwalificaties met 11.286 de 16e tijd (op 24 deelnemers) optekenen. De eerste acht stootten rechtstreeks door naar de achtste finales.

De West-Vlaamse moest het in de zestiende finales opnemen tegen Tania Calvo Barbero (17e in kwalificaties met 11.289). Daarin moest ze erg nipt haar meerdere erkennen in de Spaanse.

Degrendele kroonde zich in 2018 tot wereldkampioene keirin in Apeldoorn, vorig jaar pakte ze op het EK zilver op haar favoriete onderdeel. De keirin staat zaterdag op het programma in de Omnisporthal.