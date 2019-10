Uit een onderzoek van Duitse wetenschappers blijkt dat de Cataglyphis bombycina, ook bekend als de zilvermier, de snelste mier ter wereld is. De soort komt voor in de Saharawoestijn in Afrika. Wanneer de mier een topsnelheid bereikt, kan die in één seconde maar liefst 108 keer haar lichaamslengte afleggen.