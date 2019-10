EUROPEAN OPEN. Schwartzman sneuvelt in Antwerpen na marathonwedstrijd, Tiafoe staat in kwartfinales

De Roemeen Marius Copil (ATP 92) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van de European Open (hard/635.750 euro). Ook de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 53) schaarde zich in de Antwerpse Lotto Arena bij de laatste acht.

Copil klopte in de achtste finales de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 15), het derde reekshoofd, in drie sets: 6-4, 5-7 en 7-6 (9/7). De partij nam 2 uur en 43 minuten in beslag. De Roemeen treft in de kwartfinales de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 45), het achtste reekshoofd, of de Britse voormalige nummer 1 van de wereld Andy Murray (ATP 243).

Copil plaatste zich als qualifier voor de hoofdtabel. In de eerste kwalificatieronde rekende hij af met Ruben Bemelmans (ATP 201). Schwartzman was in de eerste ronde vrij. Bij de edities van 2016 en 2017 eindigde hij telkens als runner-up.

Tiafoe nam in de achtste finales de maat van het Duitse zevende reekshoofd Jan-Lennard Struff (ATP 41) in twee sets: 6-3 en 6-4. De 21-jarige Amerikaan moest daarvoor 1 uur en 20 minuten op de baan. Tiafoe kijkt in de kwartfinales het Franse eerste reekshoofd Gael Monfils (ATP 13), vorig jaar verliezend finalist, of de Italiaan Jannik Sinner (ATP 119) in de ogen.