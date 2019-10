De allerlaatste aflevering van de Callboys

Hoe loopt de populaire reeks van Jan Eelen af? U komt het vanavond te weten.

TERZAKE

Canvas 20.00-20.30 uur

Vanavond heel veel aandacht voor de nieuwe Brexit-deal. Journalist Willem Van Mullem staat in de Europese wijk. Hij gaat onder meer in gesprek met Europees Parlementslid Guy Verhofstadt. Lia Van Bekhoven staat dan weer in Londen.

Het tweede onderwerp is de staat van het Belgische leger. Chef Defensie Marc Compernol komt vertellen wat België moet doen om opnieuw een modern leger te krijgen.

DE AFSPRAAK

Canvas 20.30-21.20 uur

De eerste studiogast is de kersverse kandidaat-voorzitter voor CD&V Katrien Partyka. De burgemeester van Tienen en Vlaams parlementslid komt vertellen hoe ze de toekomst van de christendemocraten ziet en op welke manier zij het voorzitterschap wil invullen.

Imam Khalid Benhaddou en filosoof Patrick Loobuyck komen over hun nieuwe boek spreken, ‘Verdwaald in de verlichting’. Ze gaan in gesprek over de verlichting en of de ideeën contrasteren met de religieuze gebruiken.

De laatste gast is bioloog Dirk Draulans. Hij komt vertellen over de everzwijnenplaag en bijkomende overlast.

VANDAAG

Het eerste thema in het actuaprogramma Vandaag is armoede, naar aanleiding van de dag tegen armoede. Kristel Verbeke, die zich inziet bij het kinderarmoedefonds en vooral bekend is als ex-lid van de meisjesgroep K3, en Celia Groothedde, schrijfster en Groen-politica, vertellen over hun jeugd en wat het betekent om arm te zijn.

Vervolgens komt ook schrijfster, tv-gezicht en Open VLD-politica Goedele Liekens haar nieuwe boek voorstellen. Het onderwerp is deze keer seks. Tenslotte komt ook de Engelse soulzanger Michael Kiwanuka zijn nieuwe plaat voorstellen.

BELLINGCAT: TRUTH IN A POST-TRUTH WORLD

Canvas 21.20-22.20 uur

Bellingcat is een online platform voor burger­journalistiek, een concept waar smalend over werd gedaan tot de nerds achter de website als eerste de waarheid over het neerhalen van MH17 uitbrachten. Toen was het rap gedaan met smalen.

GIRI/HAJI

BBC 2 22.00-23.00 uur

Deze reeks dient zich veelbelovend aan, maar dat doen politici ook in de aanloop naar verkiezingen. Toch zijn we benieuwd: de BBC ging in zee met de producenten van Chernobyl, en een reeks over de confrontatie tussen Britse bobby’s en de Japanse Yakuza, dat heeft wel iets.

CALLBOYS

Vier 20.35-21.25 uur

Allerlaatste aflevering van de populaire reeks van Jan Eelen. Onze gok over de afloop: alle Callboys leggen het loodje, op hun begrafenis blijken ze allemaal, behalve Jeremy Vleugels, een tweelingbroer te hebben met een andere pruik.