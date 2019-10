Vliegen en Gille grijpen ticket voor halve finales dubbelspel European Open: “Finale halen zou geweldig zijn”

Joran Vliegen en Sander Gille hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op de European Open (hard/635.750 euro). De Belgische tandem, het vierde reekshoofd, klopte in de kwartfinales in de Antwerpse Lotto Arena de Mexicaan Santiago Gonzalez en de Pakistaan Aisam-ul-Haq Qureshi in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 3 minuten.

De Belgen treffen in de halve finales de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury, de tweede reekshoofden, of de Argentijnen Guido Pella en Diego Schwartzman.

Gille (28) en Vliegen (26) waren de voorbije maanden sterk op dreef. De Limburgers wonnen deze zomer, in juli, hun eerste twee ATP-titels. Ze triomfeerden zowel in het Zweedse Båstad als het Zwitserse Gstaad. Eind september voegden ze het toernooi in het Chinese Zhuhai toe aan hun palmares. De Belgen wonnen samen ook al dertien Challengertitels, waarbij een dit jaar in Bratislava.

Aan Belgische zijde waren ook de duo’s Ruben Bemelmans/Kimmer Coppejans en Steve Darcis/Arnaud Bovy actief in Antwerpen. Zij overleefden de eerste ronde niet. Bemelmans en Coppejans verloren van de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies, die het eerste reekshoofd vormen, met 6-3 en 6-4. Darcis en Bovy gingen met 7-6 (7/5) en 7-5 de boot in tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas en de Argentijn Maximo Gonzalez.

“We zijn op zoek naar een vaste coach ”

“Het zou geweldig zijn om hier de finale te halen en dan te winnen”, reageerde het tweetal nadien.

Met een stek in de halve finales trekken Gille en Vliegen hun sterke prestaties van de afgelopen maanden door, toen ze in Båstad, Gstaad en Zhuhai hun eerste ATP-titels op een 250-toernooi pakten. “We zijn dit jaar sterk op dreef op 250-toernooien en willen op dat elan in Antwerpen doorgaan”, vertelde Vliegen. “We staan nu in de halve finales, maar mikken volop op winst. We voelen dat we klaar zijn om de stap naar de 500- en 1000-toernooien te zetten. De opdracht is dus simpel, we moeten blijven winnen. We zetten daarnaast ook in op verdere professionalisering. Zo zijn we op zoek naar een vaste coach die mee kan gaan naar toernooien.”

