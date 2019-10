Had Nederlands gezin uit Ruinerwold ‘banden met Moon-sekte’?

Het gezin dat dinsdag door de politie uit een afgelegen boerderij in het Nederlandse Ruinerwold werd bevrijd, had banden met de Moon-sekte, zegt een neef van de bevrijde vader aan de krant De Telegraaf.

De 32-jarige neef spreekt over een gebroken relatie met de familie uit Ruinerwold. ‘Hij had al lang geleden gebroken met de rest van de familie, ruim dertig jaar geleden. Er was veel onenigheid tussen mijn ouders en mijn oom, en tussen mijn oom en de kerkvereniging. Op een gegeven moment is hij kwaad weggelopen. Dat was voor ik geboren was.’

De neef zegt aan De Telegraaf ook dat hij zelf bij de Moon-sekte behoort. Zijn moeder en zus zouden er niet meer deel van uitmaken. Of de vader van het gezin uit Ruinerwold wél nog in de sekte zit, kan de neef onmogelijk weten. Er was al langer geen contact meer met de familie, volgens de neef.

Messias

De Moon-sekte staat in Nederland bekend onder de naam Verenigingskerk, die zijn thuisbasis in Amsterdam en Bergen aan Zee heeft. Op beide locaties komen volgelingen uit verschillende delen van de wereld samen om ’de nieuwe Messias’ Sun Myung Moon te vereren.

De gemeenschap kent zijn oorsprong in Korea, en is een religieuze beweging die Moon ziet als wedergeboorte van Christus. Volgelingen worden ook wel ’Moonies’ genoemd. De sekte heeft in Nederland weinig aanhangers.

Agressief

De beweging van de Koreaan, die in 2012 overleed, had machtige vertakkingen over de hele wereld. Zo was Moon eigenaar van de Amerikaanse krant de Washington Times. De Verenigingskerk kreeg in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw nog veel kritiek te verduren om de agressieve manier van bekeren. Wie zich aansloot, werd met dwang aangespoord om alle banden te verbreken met familieleden die dat niet deden. Enkele jaren geleden, voor Moon overleed, bracht hij met zijn vrouw verschillende bezoeken aan Europa, en ook aan Nederland om zijn volgelingen persoonlijk te ontmoeten.

De Moon-sekte kent wereldwijd meerdere prominente leden. Zo zou de Amerikaanse presidentsfamilie Bush het werk van Moon ondersteunen, en zou de voormalige Nederlandse premier Dries van Agt benoemd geweest zijn als ‘Ambassadeur voor de Vrede’.