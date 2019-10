België kandidaat is om komende WK mannenhockey te organiseren

België heeft zijn kandidatuur ingediend om in de zomer van 2022 het eerstvolgende WK in het mannenhockey te organiseren, zo maakte de Internationale Hockeyfederatie (FIH) donderdag bekend.

Ook Maleisië diende hiervoor een kandidatuur in. India wil het WK wel opnieuw organiseren, maar dan in de winterperiode van begin 2023. Op 6 november maakt het FIH tijdens zijn Uitvoerend Comité zijn aanbevelingen bekend. Twee dagen later volgt de definitieve toewijzing.

Bij de vrouwen zijn Duitsland, Spanje en Spanje/Nederland kandidaat om het WK tijdens de zomer te organiseren, Maleisië en Nieuw-Zeeland mikken op een wintereditie.

Federatie maakt genomineerden bekend

De Koninklijke Belgische Hockeyfederatie (KBHF) heeft donderdag de genomineerden voor de Gouden Stick bekendgemaakt, de prijs voor beste speler en speelster in de Belgische competitie in het seizoen 2018-2019.

Bij de mannen maakt Florent Van Aubel (Dragons) kans om zichzelf op te volgen. De overige vier genomineerden zijn Simon Gougnard (Leuven), Tom Boon (Léopold), Victor Wegnez (Racing) en Arthur De Sloover (Beerschot), die wereldwijd verkozen werd tot beste belofte. Arthur Van Doren, die verkozen werd tot beste speler ter wereld, komt niet in aanmerking voor de Gouden Stick omdat hij vorig seizoen bij het Nederlandse Bloemendaal speelde. Eerder mocht Van Doren al drie keer de Gouden Stick in ontvangst nemen.

Bij de vrouwen maakt Alix Gerniers (La Gantoise) veel kans om de Stick voor de vierde keer in ontvangst te nemen. Zij krijgt concurrentie van ploegmaat Barbara Nelen, eveneens drievoudig laureate, Michelle Struijk (Antwerp), Emma Puvrez (Antwerp) en Elodie Picard (Antwerp).

De winnaars worden bekendgemaakt op zondag 10 november tijdens een gala-avond in het Martin’s Château du Lac in Genval.

Genomineerden

Mannen:

Tom Boon (Léopold), Arthur De Sloover (Beerschot), Simon Gougnard (Waterloo Ducks), Florent van Aubel (Dragons), Victor Wegnez (Racing)

Vrouwen:

Alix Gerniers (Gantoise), Barbara Nelen (Gantoise), Elodie Picard (Antwerp), Emma Puvrez (Antwerp), Michelle Struijk (Antwerp)

Beloften mannen:

Romain Delavignette (Racing), Tomas Micae Domene (Orée), Dylan Englebert (Léopold), William Ghislain (Waterloo Ducks), Thibeau Stockbroeckx (Oranje-Rood)

Beloften vrouwen:

Sofie Aerts (Antwerp), Ambre Ballenghien (Gantoise), Charlotte Englebert (Racing), Elodie Picard (Antwerp), Michelle Struijk (Antwerp)