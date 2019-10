Inwoner van Brussel Gideon Boie houdt op de opiniepagina’s van De Standaard een vurig pleidooi tégen de fietssuggestiestrook. De Fietsersbond heeft er begrip voor, zeker in Brussel. ‘Soms kan het een laatste redmiddel zijn.’

Een fietssuggestiestrook is nog iets anders dan het moordstrookje. Dat laatste is vaak een te smalle fietsstrook, meestal langs een vrij drukke steenweg. Een fietssuggestiestrook is eigenlijk geen fietspad ...