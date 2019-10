Jeroen Piqueur moet 20 miljoen euro aan curatoren Optima Bank

De garantiestelling van 20 miljoen euro die de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur deed aan de Optima Bank, blijft overeind. Dat heeft de familiekamer van het Gentse hof van beroep beslist. De vrouw van Jeroen Piqueur had de nietigverklaring gevraagd.

Piqueur betwistte de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die hij eerder deed aan Optima Bank. Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank, en moet hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou zijn uitgelokt door de Nationale Bank van België (NBB).

Een video-opname die de NBB in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, zou volgens hem ook aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement.

Benedicte Schumacher, de vrouw van Piqueur, had de nietigverklaring gevraagd van de verbintenis van garantiestelling, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren. In eerste aanleg werd die vraag afgewezen, omdat het om een eenzijdige verbintenis gaat waardoor het belang van de familie niet in het gedrang is gekomen.

Het hof van beroep bevestigt nu de beslissing, maar de motivering van het arrest is nog niet bekend.