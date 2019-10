De spoorwegpolitie ligt onder vuur na een racistisch incident. Een jongeman moest zich op de trein van Brussel naar Luik verantwoorden in verband met zijn ticket. De agent zei meermaals tegen hem dat ‘hij maar terug moest keren naar Kinshasa, als het hem hier niet aanstaat'.

De 23-jarige Joshua moest zich op de trein van Brussel naar Luik verantwoorden voor zijn ticket, dat hij volgens de treinbegeleider niet op de juiste datum gebruikte. Omdat de jongeman volhield dat zijn ticket wel geldig was, vroeg de treinbegeleider bijstand van de spoorwegpolitie. Toen ontspoorde de discussie echter in een racistisch dispuut, die werden gefilmd door een medepassagier.

De agent van de spoorwegpolitie, die deel uitmaakt van de federale politie, vroeg de identiteitskaart van de jongeman. De agent zei dat hij ‘volgens artikel 43 van het ministerieel besluit te allen tijde een identiteitskaart mag vragen zonder enige reden’. De jongeman stemde in om zijn kaart te geven, maar bedacht zich toen de agent hem antwoordde dat ‘indien het hem niet aanstaat, hij terug kan keren naar Kinshasa’.

De agent herhaalde de zin nogmaals: ‘Als het Belgische systeem u niet aanstaat, kan u nog altijd terugkeren naar Kinshasa, ik heb het nu al drie keer herhaald.’ Uiteindelijk kreeg de jongeman een boete, en werd hij gevraagd uit te stappen.

Zowel de NMBS als de spoorwegpolitie zijn een intern onderzoek gestart. ‘De agent in kwestie is geïdentificeerd en we onderzoeken de context van de feiten’, zegt Yana Verdegem, persattaché van de federale politie.

‘Wij veroordelen alle racistische of discriminerende uitspraken’, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. ‘We gaan na wat er aan de basis ligt van het incident, de discussie omtrent de geldigheid van het vervoersbewijs.’