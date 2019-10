Roland Garros mag ook volgend jaar Roger Federer verwelkomen

De Zwitser Roger Federer (ATP 3) neemt ook volgend jaar deel aan Roland Garros, zo maakte de voormalige nummer een van de wereld bekend in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN.

De 38-jarige Federer vierde afgelopen mei zijn rentree op Roland Garros, na drie jaar afwezigheid. De Zwitser bereikte er meteen de halve finales. Zijn enige titel op het Parijse grandslamtoernooi dateert van tien jaar geleden.

De verwachting is dat Federer een rustige opbouw richting het toernooi zal inplannen. Na Parijs kiest hij voor het Duitse Halle als voorbereiding op Wimbledon, nadien volgen de Olympische Spelen in Tokio en het US Open. (belga)