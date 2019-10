Rotterdam wil hoger bouwen: ‘Skyline moet meegroeien met de stad’

Rotterdam heeft dringend meer woningen nodig en kijkt daarvoor omhoog. De Nederlandse havenstad wil de maximale bouwhoogte optrekken tot 250 meter.

De skyline van Rotterdam kan de komende jaren ingrijpend veranderen. Het stadsbestuur wil de maximale bouwhoogte in het centrum van de stad optrekken van 200 tot 250 meter, zo werd woensdag bekendgemaakt door bouwwethouder Bas Kurvers. ‘De skyline moet meegroeien met de stad. Rotterdam is er klaar voor, de techniek is er klaar voor’, aldus Kurvers, die meent dat het eerste gebouw van 250 meter er al over tien jaar kan staan.

Ter vergelijking: vandaag is de Maastoren (een kantoortoren) met zijn 164 meter de hoogte toren in Rotterdam, en bij uitbreiding zelfs van Nederland. Woontoren New Orleans volgt op de voet met 158 meter. Beide gebouwen moeten echter nog steeds de duimen leggen voor de Euromast, die dankzij zijn antenne 185 meter hoog reikt.

Woningen nodig

Rotterdam ziet zich genoodzaakt om hoger te bouwen om zo het nijpende woningtekort op te vangen. Tegen 2040 moeten er immers 50.000 woningen bijkomen in de Nederlandse havenstad, aldus het stadsbestuur. Ook het aantal locaties waar hoogbouw mag worden neergepoot, wordt uitgebreid. Een belangrijke vereiste is wel dat er goed openbaar vervoer aanwezig is.

De Rotterdamse gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de hoogbouwvisie. Dat zal naar verwachting begin volgend jaar gebeuren, schrijft Het Financieele Dagblad.

Overigens wordt nu al gebouwd aan een toren die hoger is dan de huidige limiet: de Zalmhaventoren, sinds een jaar in aanbouw, zal bij de voorziene oplevering in 2022 niet minder dan 215 meter hoog reiken, weliswaar dankzij de spits. De toren zal goed zijn voor bijna 500 woningen, en kan dan meteen ook de titel hoogte gebouw van de Benelux claimen.

Want hoewel ook bij ons wordt gesuggereerd dat we meer in de hoogte moeten gaan bouwen, blijven we in België bescheiden met onze bouwhoogtes. De hoogste Belgische woontoren Up-site, in de Brusselse havenwijk, is 140 meter hoog. De titel van hoogste gebouw staat al meer dan een halve eeuw op naam van de Zuidertoren, die 150 meter hoog reikt. Peanuts in vergelijking met de Burj Khalifa in Dubai: die is met zijn 828 meter op dit ogenblik de hoogste toren in de wereld.