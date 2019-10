Michel Barnier, de EU-onderhandelaar voor de Brexit, blijft ‘voorzichtig’, maar wijst erop dat premier Boris Johnson er vertrouwen in heeft dat hij de deal door het parlement krijgt.

De nieuwe deal is er, maar daarmee is een zachte landing voor de Brexit nog steeds niet helemaal zeker. Zaterdag komt de belangrijkste horde: het Lagerhuis stemt dan over de Johnson-deal. Daarna moet ook nog het Europees Parlement de overeenkomst ratificeren. ‘Ik denk dat we rond kunnen zijn tegen 31 oktober’, zei Michel Barnier op een persconferentie vanmiddag.

‘De gesprekken waren soms moeilijk’, aldus Barnier. ‘De burgers waren altijd de prioriteit voor de EU. De onzekerheid heeft te lang geduurd. Er komt nu wettelijke zekerheid voor de burgers.’

Over Noord-Ierland zei Barnier: ‘De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk wilden vrede en stabiliteit op het Ierse eiland.’ Hij zei erbij dat ze deze deal die doelen bereikt.

Guy Verhofdstadt, de Brexit-onderhandelaar van het Europees Parlement, spreekt van een 'evenwichtig akkoord'. 'De bal ligt in het kamp van de parlementsleden aan beide kanten van het Kanaal.' Naast het Britse Lagerhuis moet ook het Europees Parlement de tekst goedkeuren.

De Franse president Emmanuel Macron is tevreden dat er een akkoord is gevonden. Hij is er 'redelijk zeker' van dat Johnson een meerderheid zal vinden in het Lagerhuis.