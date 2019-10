Corbyn vindt nieuwe deal ‘slechter dan die van May’

De leider van Labour, Jeremy Corbyn, is niet blij met de nieuwe deal van eerste minister Boris Johnson. Slechter dan die van voormalig premier May, klinkt het.

Labour zou willen stemmen voor een tweede referendum, over de nieuwe deal van Johnson, mocht de premier die optie op tafel leggen. Maar dat is dus nog niet duidelijk. Zaterdag moet het Lagerhuis immers nog stemmen over de deal. Er zal op dat moment ook een mars in Londen plaatsvinden, voor een tweede referendum.

Die van Theresa May is drie keer weggestemd door het parlement. ‘Het ziet ernaar uit, met wat we nu weten, dat de eerste minister een deal onderhandeld heeft die slechter is dan die van May’, aldus Corbyn. ‘Deze uitverkoop zal ons lang niet verenigen en moet worden afgewezen.