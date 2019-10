‘Beledigende’ foto Pelosi wordt haar coverfoto

De Amerikaanse president Donald Trump tweette een foto van de voorzitster van het Amerikaanse Huis Nancy Pelosi met het bijschrift ‘Nerveuze Nancy heeft een uitbarsting’. Ze gebruikte de foto achteraf als cover op haar Twitterprofiel.

Pelosi had een vergadering met Trump in het Witte Huis over de situatie in Syrië. Op een bepaald moment stond ze recht en wees met haar vinger naar de president. Trump gebruikte dat beeld op Twitter, en schreef erbij dat ze een ‘losgeslagen’ uitbarsting had.

Dat liet Pelosi niet zomaar gebeuren. Ze gebruikte het beeld als coverfoto op haar Twitterprofiel.

Vergadering

Pelosi liet later aan de pers weten dat Trump een ‘inzinking’ had tijdens de vergadering. Die volgde op een resolutie in het Huis van Afgevaardigden, die de beslissing om de Amerikaanse troepen uit het noorden van Syrië terug te trekken veroordeelde.

Volgens Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, noemde Trump Pelosi een ‘derderangs politica’ en beledigde hij haar. De woordvoerder van het Witte Huis Stephanie Grisham zei dat Pelosi niet wilde luisteren naar de president en dat Trump ‘vastberaden’ en ‘kalm’ was.