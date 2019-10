Architectuurwedstrijd voor transformatie Axa-gebouw

De nieuwe eigenaar van het Axa-gebouw in Watermaal-Bosvoorde organiseert samen met de Brusselse bouwmeester een architectuurwedstrijd voor de herbestemming van het pand.

De gewezen hoofdzetel van Axa en Royale Belge in de Vorstlaan in Watermaal-Bosvoorde is een voorbeeld van moderne architectuur in België. Het vernieuwende gebouw werd eind jaren zestig ontworpen door het Frans-Belgische architectenduo Pierre Dufau en René Stapels.

De Brusselse regering besliste eerder dit jaar nog om het gebouw en een deel van het bijbehorende park officieel op te nemen in de erfgoedbewaarlijst. Die procedure werd in 2017 in gang gezet, om te voorkomen dat de Amerikaanse overheid (die er zijn ambassade wilde onderbrengen) al te grote aanpassingen zou kunnen doorvoeren.

Maar dat had als gevolg dat de Amerikanen hun verhuisplannen opborgen, en het gebouw leeg staat sinds het vertrek van verzekeraar Axa in de zomer van 2017. Pas in juli werd een nieuwe koper gevonden. Die wil het gebouw een polyvalente invulling geven met appartementen, kantoren en handelsruimte. Zij hebben nu een architectuurwedstrijd uitgeschreven in samenwerking met de Brusselse bouwmeester Kristiaan Borret.

‘De uitdaging zal erin bestaan deze mix binnen het gebouw te organiseren en de beschikbare ruimte optimaal te benutten met respect voor het gebouw en de modernistische architectuur. De integratie van het project in zijn omgeving verdient vanzelfsprekend ook bijzondere aandacht’, klinkt het ter verduidelijking in de aankondiging van de wedstrijd.

Ontwerpers krijgen tot 7 november de tijd om zich aan te melden. Er is een budget van veertig miljoen euro voorzien voor de transformatie.