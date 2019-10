Volgens Sebastian Vettel heeft het vroegtijdig afvlaggen van de GP van Japan aangetoond dat er beter teruggekeerd wordt naar een traditionele zwart-wit geblokte vlag in de Formule 1.

Tv-kijkers zullen er weinig van gemerkt hebben, de rijders gingen immers voluit door tot het einde van ronde 53, maar de GP van Japan werd wel degelijk foutief afgevlagd aan het einde van ronde 52.

Nee, een traditionele zwart-wit geblokte vlag viel er toen niet te zien, maar wel een lichtpaneel dat foutief een zwart-wit geblokte vlag toonde.

Pijnlijk omdat de FIA het systeem met het lichtpaneel bedacht om foutief afvlaggen, dat in het verleden al meermaals voorviel, te voorkomen. Pijnlijk ook omdat de race-uitslag er door werd beïnvloed. Niet wat de overwinning of het podium betreft maar wel verderop in de top-10.

Volgens Ferrari-rijder Sebastian Vettel heeft het incident aangetoond dat er maar beter wordt teruggekeerd naar het traditioneel afvlaggen met een echte zwart-wit geblokte vlag.

"Vanuit het standpunt van de rijder was er duidelijk geen finishvlag," aldus Vettel.

"We hebben een pitbord dat ons informatie geeft over het aantal ronden, we zien ook op ons stuurtje hoeveel ronden er nog moeten gereden worden Ik zag dat er nog een ronde te rijden was en dat kreeg ik ook over de boordradio te horen."

"Er was duidelijk verwarring aan de pitmuur aangezien het timingsysteem een zwart-wit geblokte vlag toonde, er was geen echte zwart-wit geblokte vlag op de baan getoond."

Vettel verwees ook naar een incident vorig jaar in Canada, waar model Winnie Harlow te vroeg de zwart-wit geblokte vlag toonde.

"We hadden een probleem in Canada waar een jaar geleden de vlag te vlug getoond werd en nu is het systeem van de timing de oorzaak," aldus Vettel.

"Ik ben van mening dat de echte zwart-wit geblokte vlag over het einde van de race moet beslissen. Indien er één van beide dan mis is maakt het niet uit. Ik denk dat het voor ons als rijders belangrijk is om die vlag te zien, dan weten we dat de race voorbij is."

