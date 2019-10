Fernando Gaviria mag eindelijk nog eens juichen in China ondanks late uitval van Victor Campenaerts

Fernando Gaviria heeft donderdag de openingsrit in de Ronde van Guangxi (Chn/WorldTour) op zijn naam gebracht. De Colombiaan van UAE Team Emirates snelde na 135,6 km in Behai naar de zege in een sprint. Hij haalde het voor de Duitser Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) en de Italiaan Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Gaviria is zo meteen ook de eerste leider.

Met de Ronde van Guangxi staat de laatste rittenkoers in de WorldTour op het programma. De eerste etappe, met start en aankomst in Behai, ging over grotendeels vlakke wegen en werd op papier voer voor sprinters. Met Fernando Gaviria, Pascal Ackermann en Matteo Trentin was het pak topsprinters beperkt in China, maar dat belette niet dat de vroege vlucht weinig kansen werd gegeven.

#TourofGuangxi 🇨🇳 Fernando Gaviria 🇨🇴 gana al sprint la 1ª etapa del @TourofGuangxi, por delante de Pascal Ackermann, Matteo Trentin, Phil Bauhaus y Matteo Moschetti. (📺@VelonCC)pic.twitter.com/hIgoCzmQH1 — Ciclismo a Fondo (@Ciclismoafondo_) October 17, 2019

Ryan Mullen, Mikkel Frolich en Josef Cerny reden een maximale bonus van twee minuten bij elkaar, Bora-hansgrohe en UAE Team Emirates namen hun verantwoordelijkheid in de achtervolging. Met Mullen werd de laatste vluchter op 20 km van het eind gegrepen, daarna waagden nog enkele dapperen hun kans. Benjamin Perry sprong weg en reed een tijdlang voor het peloton, net zoals een groepje met Rémi Cavagna. Meer schwung zat er in een aanval van Victor Campenaerts, op 9,7 km van het eind. Hij kreeg nog het gezelschap van Julius van den Berg.

Het duo reed een voorsprong van 14 seconden bij elkaar, vooral de werelduurrecordhouder sleurde hard op kop. Van den Berg boog het hoofd op 3,5 km, finaal zag Campenaerts het peloton op 2,4 km van de streep terugkeren. Het kwam tot een sprint, Mitchelton-Scott lanceerde een mooi treintje voor Matteo Trentin, maar die moest vrede nemen met een derde plaats. De zege ging naar Fernando Gaviria die met een ultieme jump nog voorbij Ackermann sprong.

Het is voor Gaviria zijn eerste zege sinds de derde rit in de Ronde van Italië, toen hij na de declassering van Elia Viviani de overwinning cadeau kreeg. Het is slechts zijn vijfde bloemenruiker van een seizoen dat getekend werd door blessures. (belga)