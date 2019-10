Elia bestudeert overname in Duitsland

De Belgische stroomnetbeheerder Elia bestudeert de mogelijkheid om een tweede stuk van het Duitse elektriciteitsnet te kopen. Na eerder de overname van 50Hertz staat nu de Duitse tak van Tennet te koop, bericht De Tijd.

Bijna tien jaar nadat Elia de Oost-Duitse stroomnetbeheerder 50Hertz heeft overgenomen, bestudeert de Belgische hoogspanningsbeheerder de kans om ook in het centrum van Duitsland het stroomnet in te lijven. Dat deel van het Duitse net, met kabels van in het noorden tot in het zuiden, is in handen van de Nederlandse netbeheerder Tennet. Maar volgens De Tijd kan het Nederlandse staatsbedrijf het forse investeringstempo in Duitsland niet volgen.

Volgens betrokkenen, waarmee De Tijd sprak, zit het dossier nog in de prille fase, maar heeft Elia een team samengesteld om een mogelijke deal te bekijken. Dat hoeft geen volledige overname te zijn. Elia kan bijvoorbeeld ook een minderheidsparticipatie nemen in de Duitse tak van Tennet.

Duitse Energiewende

Door de Duitse Energiewende – van kolen- en kernenergie naar groene stroom – zullen de komende jaren grote investeringen nodig zijn om het Duitse energienet te versterken, zodat stroom uit zonne- en windparken in het noorden naar de industriële centra (in het zuiden) kan worden getransporteerd.