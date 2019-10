Regen nog niet uitgeput

Een regenzone sleept donderdag nog lange tijd over het zuiden en soms het oosten van het land met perioden met regen. Elders is het meestal droog met opklaringen.

In de loop van de namiddag en vanavond vallen er opnieuw buien vanaf de Franse grens, het is vrij zacht weer met maxima tussen 12 en 17 graden. De wind waait meestal matig uit zuid tot zuidwest. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en tijdens het eerste deel van de nacht blijft het wisselend bewolkt met aanvankelijk nog enkele buien. Later op de nacht wordt het tijdelijk droog. Op het einde van de nacht worden nieuwe buien verwacht. Minima tussen 9 graden op de Ardense hoogten en 14 graden in Vlaanderen. De wind blijft meestal matig uit zuidelijke richtingen.

Vrijdag wisselen opklaringen af met bewolkte momenten en buien. Een onweer is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden. De zuidwestenwind is bij momenten vrij krachtig of aan zee krachtig. Rukwinden tot 55 à 75 km/u of mogelijk meer tijdens een onweersbui.

Zaterdag is het erg wisselvallig met buien, eventueel met een donderslag. De maxima schommelen tussen 11 en 15 graden. Zondag blijft het, op een enkele bui na, droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de avond neemt de kans op neerslag in het oosten van het land toe. De maxima schommelen rond rond 14 graden in het centrum.

Ook op maandag lijkt het in de westelijke helft van het land vaak droog te blijven. In het oosten ziet het er naar uit dat er regen of buien zullen vallen. Maxima van 10 tot 15 graden. Dinsdag lijkt rustig, wisselend bewolkt en meestal droog te zullen verlopen. Maxima tot 14 of 15 graden.