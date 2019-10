Belgische studenten winnen World Solar Challenge nadat Nederlandse zonneauto die op kop lag uitbrandt

Het Belgische Agoria Solar Team heeft voor het eerst de World Solar Challenge in Australië – het wereldkampioenschap voor zonnewagens – gewonnen. De ingenieursstudenten van de KU Leuven zaten het team van de TU Delft op de hielen, toen de wagen van de Nederlanders vuur vatte.

De zonneauto NunaX van het Nederlandse team van de TU Delft is compleet verwoest nadat het voertuig in brand vloog tijdens de laatste dag van de dagenlange World Solar Challenge in Australië. Tim van Leeuwen, de bestuurder van de wagen, bleef ongedeerd. Op foto’s die het team via sociale media verspreidde is een felle brand te zien. Van de auto is niets meer over.

De wagen van Universiteit Twente werd een dag eerder van de weg geblazen. Foto: EPA-EFE

De auto van de TU Delft lag aan kop van de wedstrijd en had, met nog 250 van de 3021 kilometer te gaan, de overwinning voor het grijpen. Titelverdediger Delft, dat de World Solar Challenge al zeven keer won, nam de leiding in de wedstrijd woensdag over van het team van de Universiteit Twente. Dat team moest dinsdag uit de race stappen omdat zijn zonneauto te zwaar beschadigd was nadat die van de weg was geblazen door een windvlaag.

Het is de eerste keer in twintig jaar deelname van Delft dat de finish niet wordt gehaald. Wat de reden is voor de brand is volgens het Vattenfall Solar Team nog niet duidelijk.

‘Ik rook brandlucht’

‘Ik sta hier naast een brandend hoopje koolstof’, reageert bestuurder Tim van Leeuwen aan NOS. ‘De schrik en het ongeloof zitten er hier goed in. We reden het laatste stuk richting Adelaide en hadden nog 250 kilometer te gaan. Het ging hartstikke goed: we reden krap aan de leiding met 100 kilometer per uur, maar op een gegeven moment rook ik een brandlucht. Ik vroeg nog aan de begeleidende auto achter me of dat uit de auto kwam, maar alle waardes waren goed. Toen er ineens rook mijn coureurskuip binnenkwam, wist ik dat het foute boel was.’ Van Leeuwen kon de wagen aan de kant zetten en werd door een teamgenoot ‘uit de auto gesleurd’.

De wagen – waar het team 14 maanden aan werkte – brandde daarna volledig uit. De brandweer moest het vuur, dat zich snel verspreidde naar het omliggende gras, komen blussen.

Het Belgische Agoria Solar Team, dat woensdag oprukte naar de tweede plaats in de race en na de brand op kop kwam te liggen, betuigde op Twitter zijn steun aan de Nederlanders. De studenten van de KU Leuven kwamen uiteindelijk als eersten over de finish.

With a very heavy heart we have to tell you that our @WorldSolarChlg is over. A first 'did not finish' for Nuna in 20 years.

Driver Tim is okay and got our of the vehicle in time.



Keep you updated. #BWSC19 pic.twitter.com/VgI5hbA6Ge — Vattenfall Solar Team (@VattenfallTeam) October 16, 2019

Very difficult, to see something you worked on this hard go up in flames. NunaX is gone.

We'll be going down to Adelaide to walk across the finish ourselves and celebrate our experience.#bwsc19 pic.twitter.com/vPiWjOaMc5 — Vattenfall Solar Team (@VattenfallTeam) October 17, 2019