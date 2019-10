Honderdduizenden mensen in Congolese provincie op zoek naar voedsel, water en onderdak

In de noordoostelijke Congolese provincie Ituri zijn momenteel 360.000 mensen die op de vlucht zijn voor geweld op zoek naar voedsel, water, onderdak en medicijnen. Vermijdbare ziektes zoals mazelen, polio en malaria kosten er elke dag weer mensenlevens. Elf ngo’s kaarten de situatie in de regio aan, ‘slechts een van de vele humanitaire crises die de Democratische Republiek Congo treffen’.

De ngo’s wijzen erop dat amper 40 procent van de middelen die nodig zijn voor de humanitaire noden in Congo gefinancierd is. ‘Er zijn geen lessen geleerd uit de vorige crisis in 2018’, aldus Oxfam, een van de ngo’s. In 2018 werd 46 procent van de benodigde 1,7 miljard dollar gefinancierd.

Geweld

In Ituri is een vijftal maanden geleden zwaar geweld opnieuw opgeflakkerd. Intussen zijn al honderden mensen gedood, vooral rond de steden Djugu en Mahagi. De ngo’s wijzen erop dat de oorzaken voor de toename van het geweld meervoudig en complex zijn. Door het geweld worden de al langer bestaande spanningen tussen de gemeenschappen in de regio verder aangewakkerd.

Besmet water

De meeste ontheemden leven in kwetsbare gastgezinnen, waardoor ze de reeds arme gemeenschappen in hun laatste bezuinigingen duwen, zeggen de ngo’s. Anderen wonen in drukke openbare plaatsen, zoals kerken en scholen, of proberen te overleven in overvolle tijdelijke kampen.

Oxfam wijst er ook op dat er voor veel vluchtelingen niets anders opzit dan met ernstige ziektes besmet water te drinken. En door te overnachten op precaire schuilplaatsen verhoogt het risico op seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen.

‘Veel mensen die in overvolle kampen leven en hoge ondervoedingscijfers: dat zijn ingrediënten om de snelle verspreiding van ziekten te bevorderen,’ zegt Martine Villeneuve, directeur van de Danish Refugee Council.

Voedselonzekerheid en ebola

In heel het land leven 15,6 miljoen van de ruim 80 miljoen Congolezen in ernstige voedselonzekerheid. De situatie is het meest ernstig in onder meer Ituri, maar ook in andere oostelijke provincies zoals Zuid-Kivu en Tanganyika. Daar geldt voor 12 tot 15 procent van de bevolking net geen hongersnood.

Daarbovenop komt ook nog de ebola-epidemie in het oosten van het land. Ook Ituri werd door die epidemie getroffen.