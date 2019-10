Tijdens een vergadering over Syrië zag Nancy Pelosi de president 'breken'. Intussen circuleert een brief van Trump aan Erdogan op de sociale media.

'Het was triest om te zien’, verklaarde Pelosi, Democratisch woordvoerster van het Huis van Afgevaardigden, aan enkele journalisten. Tijdens een meeting met het Congres over Syrië zou Trump 'een inzinking' hebben gekregen. Bovendien leek de president ‘van streek’ door de resolutie die het Huis van Afgevaardigden woensdag stemde. Die veroordeelde zijn beslissing om de Amerikaanse troepen uit het noorden van Syrië terug te trekken.

Volgens de Democraten werd de meeting voortijdig afgebroken omdat Trump Pelosi herhaaldelijk beledigde. Het was hun eerste officiële ontmoeting sinds de start van het impeachment-onderzoek naar Trump op 24 september. Volgens Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, was Trumps gedrag ‘beledigend’ en was er geen sprake van enige dialoog, maar eerder van een eenzijdige ‘schimprede’.

Brief aan Erdogan: 'Wees geen idioot'

Intussen circuleert op de sociale media een authentieke brief die Trump aan zijn Turkse collega Erdogan schreef, op de dag dat Turkije Noord-Syrië binnenviel (9 oktober).

In de brief vraagt Trump aan Erdogan om samen tot een ‘goed akkoord’ te komen en om de juiste kant van de geschiedenis te kiezen. Lees letterlijk: ‘U wilt niet verantwoordelijk zijn voor een bloedbad van duizenden mensen, en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor de vernieling van de Turkse economie – waartoe ik moet overgaan (als het nodig is) … De geschiedenis zal u gunstig beoordelen als u juist en humaan handelt. Maar ze zal u voor altijd als een duivel zien als de zaken slecht uitdraaien.’

De Amerikaanse president eindigt zijn brief met een duidelijke, zij het weinig diplomatieke boodschap: ‘Speel het spel niet hard! Gedraag je niet als een idioot’ Ik bel u later nog.’

Nieuwe sancties

Donderdag ontvangt de Turkse president Erdogan de Amerikaanse vice-president Mike Pence. Pence trok op vraag van het Witte Huis met een diplomatieke delegatie richting Ankara om de Turken te overtuigen hun offensief te beëindigen. Washington liet intussen weten dat de VS nieuwe sancties tegen Turkije voorbereiden. Die worden van kracht als het niet tot een staakt-het-vuren komt.