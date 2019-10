Amerikaanse bokser Patrick Day overleden na knock-out

In de Verenigde Staten is de 27-jarige bokser Patrick Day woensdag overleden. Day lag al enkele dagen in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij zaterdagavond knock-out werd geslagen door zijn landgenoot Charles Conwell.

Day zakte in elkaar tijdens een gevecht tussen superweltergewichten in de tiende ronde tegen zijn landgenoot Charles Conwell. Hij bezweek aan een hersenletsel. Dat liet wedstrijdpromotor Lou DiBella weten.

'Patrick Day moest niet boksen. Hij was van goede komaf, hij was slim, opgevoed en had goede waarden. Hij kon op andere manieren zijn brood verdienen. Maar hij koos ervoor om te boksen, zich bewust van de risico's die elke bokser neemt wanneer hij of zij de ring betreedt', klonk het in een mededeling. 'Boksen was wat Pat wilde doen. Het was zijn manier om mensen te inspireren en het gaf hem het gevoel te leven.'

Days tegenstander Charles Conwell was erg aangedaan door het nieuws. Hij tweette eerder dat het nooit zijn bedoeling was geweest Patrick Day in een coma te slaan. 'Als ik de klok kon terugdraaien, dan deed ik het', liet Conwell weten.

Discussie over medische risico's

Het drama van Patrick Day staat niet op zichzelf. Afgelopen zomer trof een gelijkaardig lot de Russische profbokser Maksim Dadasjev (28) en de Argentijns Hugo Santillan (23). Recente sterfgevallen in de boksring voeden discussies in de vechtsportwereld over de medische risico’s. Wie staat in voor de gezondheid van de sporters in de ring als zij dat zelf niet meer kunnen? En wie bepaalt wanneer het genoeg is geweest?

De reglementen zeggen dat de scheidsrechter een wedstrijd mag staken als ‘naar zijn oordeel voortzetting van de wedstrijd door andere redenen gevaarlijk zou kunnen zijn voor een van de deelnemers’, vertelde ringarts Ed van Wijk (61) eerder in deze krant. De scheidsrechter zou voldoende medische kennis moeten hebben om in te schatten wanneer de gezondheid van een vechter in gevaar komt. ‘En mocht hij niet adequaat genoeg reageren of een vechter blijkt na controle in de ring niet voldoende in staat om door te vechten, dan heeft de ringarts het veto om in te grijpen.’ Van Wijk noemde het ‘zorgwekkend’ dat de maatstaven waar ringartsen en scheidsrechters mee werken verschillen per vechtsport en organisatie. Daardoor ontstaan kieren in de dichtgetimmerde medische protocollen.

Hoewel officials en trainers een belangrijk aandeel hebben in het beschermen van de gezondheid, is er ook nog de wil van de sporter. Verder wegen ook de verwachtingen van het publiek en grote belangen mee in de beslissing om een kamp al dan niet te staken.