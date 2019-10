Antwerp Giants met zieke Rupnik onderuit in Champions League basketbal

Antwerp Giants heeft woensdag op de eerste speeldag in groep B van de Champions League basketbal met 90-76 verloren bij het Spaanse San Pablo Burgos. Vorig seizoen eindigden de Giants nog als derde in de Champions League en organiseerden zelf de Final Four.

De Sloveense guard Luka Rupnik speelde maar op halve kracht. “Ik kreeg te kampen met koorts en buikgriep en was de ganse nacht en de tot twee uurtjes voor de wedstrijd echt slecht,” sakkerde Luka Rupnik die jaren in Spanje speelde en echt uitkeek naar deze partij.

Telenet Giants Antwerp, met Vic Sanders op de guard positie, opende tegen de co-leider van de Spaanse ACB en in het met 9.000 toeschouwers gevulde Rebollon Multiusos Coliseum, met een heerlijk eerste kwart. Vincent Kesteloot was alom tegenwoordig en was, met ook een driepunter, de bewerker van de 5-8 en 10-14 bonus. Met ook Dave Dudzinski en een bedrijvige Vic Sanders bleven de Giants bijna het ganse eerste schuifje aan de leiding. Coach Christophe Beghin roteerde in eerste tien minuten al met tien spelers, zag Vrenz Bleijenbergh met een bom uitpakken, maar Burgos via Bruno Fitipaldo reageren naar 21-21.

Luka Rupnik startte toch in het tweede schuifje, was blijkbaar “uitgeziekt” en perfect klaargestoomd door Koen Embrechts van de medische staf en nam zijn team op sleeptouw. Met schitterende assists en driepunters leidde hij de Sinjoren na 26-27 en met de steun van de hard werkende Vincent Kesteloot en Hans Vanwijn naar 34-38. Ex-NBA-speler Earl Clark kwam niet los en Burgos bleef achter de feiten aanhollen. Dave Dudzinski deed het weer sober, Luka Rupnik scoorde 9 punten zonder misser en Hans Vanwijn gaf de extra touch. Met een dunk van Roby Rogiers hadden de Giants bij 41-51 een maximale tienpuntenbonus op zak. De Spanjaarden milderden in de slotseconden naar een 44-51 tussenstand halfweg.

Aangepast reglement

De eerste drie jaar van de Champions League werden de nummers vijf en zes van elke poule opgevist in de FIBA Europe Cup. Omdat enkele ploegen (o.a. Strasbourg, Dijon) vorig seizoen forfait gaven voor dat scenario wijzigde de organisatie dit reglement. Enkel de top 4 van de Champions League gaat Europees verder en de laatste vier van elke groep is begin februari uitgeschakeld. “Vooral voor de Belgische ploegen Oostende en ook wij met de Giants, die wel interesse hebben in dat opvangnet, een streep door de rekening, Gelukkig zijn we wel zeker van veertien Europese wedstrijden in de groepsfase,” aldus coach Christophe Beghin.

Vandaag keert de bekerwinnaar en vice-kampioen terug naar België en start meteen de voorbereiding van de 1/8ste finales van de Beker van België bij derdeklasser Kontich Wolves. Volgende woensdag ontvangen de Giants in eigen huis het Turkse Teksüt Banirma op de tweede speeldag.

Castors Braine gaat eervol ten onder tegen grootmacht in EuroLeague

Castors Braine is woensdag op de eerste speeldag in groep A van de EuroLeague basketbal eervol ten onder gegaan tegen het Russische Ekaterinburg. Het werd 79-87. Emma Meesseman, die in Amerika nog maar pas de WNBA won met de Washington Mystics, ontbrak bij de bezoekers.

Al in het eerste kwart sloeg Ekaterinburg een aanzienlijke kloof: 13-27. Met een tweede kwart dat op 15-24 eindigde was de wedstrijd bij de rust eigenlijk al gespeeld. Na de rust was Braine wel de betere ploeg met 24-21 en 27-15 als kwartuitslagen. Het leverde hen een aanvaardbare 79-87 nederlaag op. Ook volgende woensdag speelt Castors thuis. Het ontvangt dan het Letse Riga.

Uitblinker bij de Russen was Maria Vadeeva met 22 punten en 10 rebounds. Bij Braine liet vooral Celeste Trahan-Davis zich opmerken met 10 punten en 11 rebounds.

In groep B verloor het Lyon van Julie Allemand met 79-64 bij het Russische Dynamo Koersk.

Luik en Namen krijgen pandoering in Eurocup, nipte nederlaag voor Sint-Katelijne-Waver

De drie Belgische teams in de Eurocup basketbal voor vrouwen hebben woensdag alledrie hun eerste wedstrijd verloren. Namen ging met 70-41 de boot in bij Olympiacos, Luik werd met 81-48 vernederd door Carolo Flammes. Sint-Katelijne-Waver verloor met 59-55 van Szekszard.

Namen, de ploeg van bondscoach Philip Mestdagh, vormde geen noemenswaardige tegenstander voor het Griekse Olympiacos, favoriet in groep G. De Grieken stonden na het eerste kwart al 21-9 voor, de andere kwarts eindigden op 19-12, 13-10 en 17-10. Dat leverde een zware 70-41 eindstand op. Volgende donderdag speelt Namen zijn eerste thuiswedstrijd tegen het Hongaarse Cegled.

Ook de Liège Panthers vormden in groep J geen partij voor hun Franse tegenstander Carolo Flammes. In Charleville-Mézières stond het na een kwart al 27-10, de daaropvolgende kwarts eindigden op 17-14, 19-10 en 18-14, telkens in het voordeel van de Fransen. Volgende woensdag ontvangen de Panthers in Luik het Duitse Freiburg.

Sint-Katelijne-Waver kon in groep I beter weerstand bieden tegen het Hongaarse Atomeromu Szekszard. Het eerste kwart eindigde op 17-15 voor de Hongaren, die richting rust een kloof sloegen met een 17-6. SKW keerde terug met 10-15 en 15-19, maar schoot net tekort en verloor met 59-55. Volgende week donderdag krijgt de ploeg van Arvid Diels het Duitse Rutronik Stars Keltern over de vloer.

In groep D won het Russische Enisey, met Kyara Linskens, met 82-59 van het Slovaakse Ruzomberok.