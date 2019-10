De echte missie van Jambon: de Vlaamse onafhankelijkheid voorbereiden

Op lange termijn wil minister-president Jan Jambon (N-VA) een onafhankelijk Vlaanderen. Zijn missie: de geesten alvast in die richting masseren.

Elk uur de Vlaamse leeuw op de radio hoeft niet. Dat zei Jan Jambon afgelopen dinsdag aan de Universiteit Gent. Hij gaf daar het een college Politicologie, bij professor Carl Devos. En daar kreeg hij van studenten nogal wat vragen over de Vlaamse identiteit, en hoe hij daar met de Vlaamse regering op wil inzetten. In the long run wil Jambon wel een onafhankelijk Vlaanderen, zei hij. Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos ging luisteren en analyseert.

