Derde dag op rij rellen in Catalonië

In verschillende Catalaanse steden is woensdagavond voor de derde dag op rij betoogd tegen de zware straffen die verschillende separatistische politici gekregen hebben.

De sfeer in de Catalaanse steden Barcelona en Girona was woensdagavond opnieuw erg grimmig. Catalaanse separatisten raakten, vooral in Barcelona, al snel in de clinch met de veiligheidstroepen.

#EnDirecto | Arden barricadas a escasos metros de la Avenida Diagonal de Barcelona https://t.co/L5YnxVjNhm Estas son imágenes de hace pocos minutos en las que se ve como las llamas cortan la vía e incendian algunos vehículos pic.twitter.com/N92j2bmV0a — Europa Press (@europapress) October 16, 2019

Foto: AFP

Verschillende demonstranten gooiden voorwerpen, zoals stenen, naar de Mossos, de Catalaanse oproerpolitie. Die vuurde rubberkogels af.

Her en der ontstonden er brandjes. De betogers staken niet alleen vuilnisbakken, maar ook auto’s in brand. Minstens vier straten werden geblokkeerd door brandend vuilnis.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AP