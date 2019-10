Gilles Simon houdt ex-winnaar Tsonga uit kwartfinale op European Open

De Fransman Gilles Simon (ATP 47) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van de European Open (hard/635.750 euro).

Simon klopte in de achtste finales in de Antwerpse Lotto Arena zijn landgenoot Jo-Wilfried Tsonga (ATP 36), het zesde reekshoofd, in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 47 minuten. In de kwartfinales wacht voor Simon het Zwitserse vierde reekshoofd Stan Wawrinka (ATP 18) of de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 62).

De 34-jarige Simon opende in de Lotto Arena met winst tegen Steve Darcis (ATP 176), die zijn laatste toernooi op Belgische bodem afwerkte. De Fransman was met 6-1 en 6-2 te sterk. Tsonga, ook 34, schreef in Antwerpen de editie van 2017 op zijn naam, na een zege in de finale tegen de Argentijn Diego Schwartzman. In de eerste ronde nam hij in 6-3 en 6-4 de maat van de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 56).