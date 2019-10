‘Man van Vitruvius’ mag dan toch naar het Louvre

Het Italiaanse gerecht heeft het licht op groen gezet voor het uitlenen van verscheidene werken van Leonardo da Vinci aan het Parijse Louvre. Het gaat onder meer over ‘de man van Vitruvius’. Eerder hield de rechtbank de Da Vinci’s tegen.

Op 24 oktober opent in het Louvre een grootse expo over ­Leonardo Da Vinci. Het museum toont stukken die normaal in Rusland of Polen te zien zijn, en uit tientallen kleine Italiaanse musea.

De grote Italiaanse musea waren terughoudend. Matteo Salvini, tot begin september minister van Binnenlandse Zaken, was niet enthousiast over de Parijse expo. Da Vinci mocht dan wel overleden zijn in Frankrijk, hij was Italiaan, was de ­teneur van Salvini’s Lega Nord.

Ook de erfgoedvereniging Italia Nostra wou niet dat de werken het Italiaanse grondgebied zou verlaten. Volgens haar bepaalt de Italiaanse wet dat ‘kernstukken’ uit musea, galeries of bibliotheken het land niet mogen vertalen.

De man van Vitruvius is voor de vereniging zo’n kernstuk voor de Gallerie dell’Accademia in Venetië. De tekening is bovendien zo fragiel dat ze maar zes weken per jaar aan het licht wordt blootgesteld.

De Administratieve Rechtbank van de Veneto had de overeenkomst om die redenen aanvankelijk geschorst. Woensdag werd het verzet van de vereniging alsnog nietig verklaard. Daarmee opende de rechtbank de weg voor het uitlenen van de werken aan het museum in Parijs.