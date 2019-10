Nog een Europese titel erbij voor Elia Viviani

Sommige renners nemen nooit vakantie. Zaterdag werd Elia Viviani (30) nog tweede in de Ronde van Zeeland, tegenwoordig Tacx Pro Classic geheten, op de weg. Vandaag heeft hij er een Europese titel op de piste bij.

Op het EK in Apeldoorn spurtte de Italiaan naar de gouden plak in de afvalling. Op nummer twee eindigde bovendien nog een renner die u vooral vanop de weg kent: de Fransman Bryan Coquard.

Voor Viviani is het een tweede Europese titel in amper drie maanden. In augustus werd hij ook al in Nederland Europees kampioen op de weg.

De Italiaanse sprinter verlaat na dit seizoen Deceuninck-Quick Step voor het Franse Cofidis.

