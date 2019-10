Journaliste opgesloten voor seks buiten huwelijk en abortus krijgt pardon van Marokkaanse koning

De Marokkaanse journaliste Hajar Raissouni (28) moet dan toch niet in de cel blijven. Ze heeft een koninklijk pardon gekregen van koning Mohammed VI.

Raissouni, een bekende Marokkaanse journaliste, kreeg op 30 september één jaar cel, omdat ze ­seksuele betrekkingen vóór het huwelijk had en een illegale abortus zou hebben ­ondergaan. Haar verloofde kreeg ook een jaar cel, wegens medeplichtigheid.

Na openlijk protest van duizenden Marokkanen tegen de wet die buitenechtelijke seks en abortus criminaliseert, heeft de koning nu een koninklijk pardon verleend aan de journaliste. Volgens de Marokkaanse minister van Justitie is de interventie van de koning een daad van ‘medeleven en verzoening’.

Bloedklonter

Raissouni werd samen met haar verloofde gearresteerd op 31 augustus, toen ze een kliniek in de hoofdstad Rabat verliet. De arts die de ingreep uitvoerde, ­getuigde dat hij bij Raissouni een bloedklonter weg­gehaald had. Hij kon dat ook medisch aantonen, toch werd ook hij tot twee jaar cel veroordeeld.

Het vermoeden rees snel dat de dokter mee veroordeeld werd om de aandacht af te leiden van wat een politiek proces tegen Raissouni is geweest. De journaliste had voor de krant Akhbar Al-Yaoum bericht over de antiregeringsprotesten in het noorden van Marokko. Na haar veroordeling ontstond de indruk dat zij daarom de mond werd gesnoerd. In een brief vanuit de gevangenis sprak Raissouni ook van een ‘gefabriceerde’ aanklacht.

Abortus

Vorig jaar zijn in Marokko 14.503 mensen vervolgd wegens losbandigheid, 3.048 wegens overspel, 170 wegens homoseksualiteit en 73 wegens abortus, ­volgens officiële cijfers die in Le Figaro zijn gepubliceerd.

Abortus is illegaal in Marokko, tenzij het leven van de moeder in gevaar is. Toch ­gebeurt het vaak. ‘Volgens de Marokkaanse Vereniging tegen clandestiene abortussen worden in Marokko elke dag 600 tot 800 zwangerschappen onderbroken’, schrijft El Aji in Sexualité et célibat au Maroc, een ­studie naar seks buiten het huwelijk in ­Marokko. Gezien de clandestiene aard zijn die schattingen moeilijk te verifiëren.