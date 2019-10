Kortrijk en Zulte Waregem hopen op veilige derby en roepen op tot “gezonde rivaliteit

KV Kortrijk en Zulte Waregem hebben woensdag op hun respectievelijke websites opgeroepen tot een veilig verloop van de Zuid-West-Vlaamse derby aanstaande zaterdag. “Ja voor de derby, neen tegen geweld”, klonk het in een gezamenlijk statement.

Vorig seizoen kreeg Kortrijk nog een boete van 6.000 euro na een wedstrijd tegen Zulte Waregem in de Croky Cup, omdat supporters een uitgebrande vuurpot naar Zulte-doelman Sammy Bossut gooiden. Dat soort situaties hopen beide clubs komende zaterdag te vermijden. “Een derby moet een hoogdag zijn waar voetbal, beleving en sfeer centraal staan”, valt te lezen in de gezamenlijke mededeling. “Met dit initiatief willen we het goeie voorbeeld geven in de Jupiler Pro League. De trainers en hun teams zorgen wel voor vuurwerk in het stadion.”

Ook de supportersfederaties van beide clubs doen mee aan het initiatief. Ze streven naar een “positieve derby”. “Tijdens deze derby moedigen wij iedereen aan om alle energie in de eigen ploeg te stoppen en hen zo vooruit te stuwen”, laten de supportersverenigingen van Kortrijk en Zulte Waregem samen weten.